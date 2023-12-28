The Daily Telegraph назвала мрачными перспективы Украины в конфликте с Россией

Длительное контрнаступление Киева "привело к захвату небольшого куска территорий ценой огромных потерь", считает отставной полковник британской армии Ричард Кемп

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Отставной полковник британской армии Ричард Кемп считает, что Россия продолжит развивать свое наступление на Украине в 2024 году и занимать все большее число населенных пунктов, в связи с чем перспективы киевских властей выглядят мрачными. Такое мнение он выразил в своей колонке в газете The Daily Telegraph.

По его словам, несмотря на попытки атаковать российские военные объекты в Крыму, в целом перспективы Украины в конфликте "остаются мрачными". "Длительное контрнаступление Киева провалилось. Несмотря на героические бои, оно привело к захвату небольшого куска территорий ценой огромных потерь. Перспективы дальнейшего продвижения в скором времени отсутствуют", - написал Кемп.

Эксперт указал, что ВС РФ, напротив, смогли перейти в наступление на некоторых участках и заняли Марьинку в ДНР. "Это крупнейший боевой успех для любой из сторон со времен взятия Россией Бахмута в мае. Эта опорная точка позволит Москве вклиниться в оборону Украины дальше на юге", - подчеркнул он.

При этом Кемп отметил, что освобождение Марьинки имеет "еще большее стратегическое значение", поскольку может привести к дальнейшему снижению международной поддержки Киева, прежде всего в США, где "кандидатам в президенты в год выборов станет тяжело оправдывать выделение дополнительных миллиардов [долларов] для Украины, пока американцы страдают" от высокой инфляции. Он добавил, что рост популярности националистических партий в Европе также грозит сокращением помощи Украине.

Эксперт заявил, что лишь в Великобритании сохраняется двухпартийная поддержка киевских властей - как со стороны правящей Консервативной партии, так и со стороны находящихся в оппозиции лейбористов. "Однако наши Вооруженные силы и оборонная промышленность деградировали до исторически низкого уровня в результате действий сменявших друг друга правительств. Теперь мы мало что можем предложить [украинцам]", - заключил он.

В то же время Кемп выразил надежду на то, что Лондон продолжит играть важную дипломатическую роль, чтобы убедить другие страны в необходимости оказывать помощь Украине. "Если Россия нанесет поражение Украине, то это произойдет из-за вялой поддержки со стороны США и Европы, от которых Киев полностью зависит, из-за необоснованного страха перед [президентом РФ Владимиром] Путиным", - написал полковник в отставке.