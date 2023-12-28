СМИ: армия Израиля объяснила жертвы авиаудара в Газе ошибкой в выборе оружия

По данным радио Kan, использовавшийся при ударе "тип вооружения не соответствовал характеру атаки, из-за чего был причинен существенный сопутствующий ущерб, которого можно было бы избежать, если бы боеприпасы соответствовали характеру миссии"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /ТАСС/. ВВС Израиля проводят проверку после одного из недавних авиаударов в секторе Газа, в результате которого, по некоторым сообщениям, погибло множество мирных жителей, первые результаты расследования указывают на то, что причиной "сопутствующих жертв" стала ошибка при выборе снарядов. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan со ссылкой на представителя армии.

Как отмечает Kan, речь идет об инциденте, случившемся в ночь на 25 декабря в лагере беженцев Магази, где в результате израильского авиаудара погибли десятки мирных жителей. Представитель армии, имя которого не указывается, пояснил, что целью удара были два здания, в которых, по данным израильских военных, находились боевики вооруженного крыла радикального движения ХАМАС, и армия, по его словам, принимала меры, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения.

В ходе проверки было установлено, что использовавшийся при ударе "тип вооружения не соответствовал характеру атаки, из-за чего был причинен существенный сопутствующий ущерб, которого можно было бы избежать, если бы боеприпасы соответствовали характеру миссии", указывает Kan. "Предварительное расследование выявило, что во время атаки были повреждены другие здания, находившиеся рядом с целями, по которым направлялся удар, что, похоже, привело к причинению ущерба непричастным [людям]. <...> Армия обороны Израиля сожалеет о причиненном непричастным лицам ущербе и работает над извлечением уроков из этого инцидента", - заявил собеседник Kan.

25 декабря агентство Reuters сообщало со ссылкой на Минздрав палестинского анклава, что в результате удара по лагерю беженцев Магази погибли около 70 человек. Затем Армия обороны Израиля сообщила о начале проверки после этого инцидента и подчеркнула, что израильские военные стремятся свести к минимуму ущерб гражданским лицам.