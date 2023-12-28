Al Jazeera: "Хезболлах" нанесла удар по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля

По информации телестанции, шиитские бойцы выпустили 20 снарядов из реактивных систем залпового огня

БЕЙРУТ, 28 декабря. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" обстреляли израильский город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы с Ливаном.

Как передала телестанция Al Jazeera, шиитские бойцы выпустили по этому пограничному населенному пункту 20 снарядов из реактивных систем залпового огня. Подробностей о последствиях атаки не приводится.

Ранее военно-информационная служба "Хезболлах" сообщила в своем Telegram-канале об обстреле казармы израильских войск в поселении Хонин. Удары управляемыми противотанковыми ракетами были нанесены также по укрепрайону в Эс-Самаке на оккупированных высотах Шебаа.

"Проведенные операции стали ответом на преступления, которые творят оккупационные силы в отношении гражданского населения в секторе Газа и на юге Ливана, - подчеркивается в заявлении "Хезболлах". - В результате в рядах противника есть убитые и раненые".