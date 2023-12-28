Депутат Рады заявил, что ВСУ начнут оставлять города, если США вовремя не выделят помощь

Егор Чернев также сообщил, что Украина теряет некоторые территории

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены оставлять города, если вовремя не получат помощь от США. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев.

"Сейчас мы теряем некоторые территории, но если помощь США задержится, мы начнем терять города", - цитирует его газета The New York Times.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек.