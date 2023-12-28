В Молдавии намерены совместить референдум о вступлении в ЕС с выборами президента

Президент Майя Санду ранее заявила о планах инициировать осенью 2024 года референдум о вступлении в ЕС, а также объявила о решении участвовать в президентских выборах, которые также должны пройти в конце 2024 года или в начале 2025 года

КИШИНЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии внес поправки в избирательный кодекс, позволяющие совместить планируемый референдум о вступлении в Евросоюз с президентскими выборами в 2024 году. Об этом проинформировала пресс-служба законодательного органа.

"Референдум может быть проведен одновременно с выборами президента, парламента и местных органов власти. <...> Соответствующие поправки были одобрены на сегодняшнем пленарном заседании", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду заявила о планах инициировать осенью 2024 года референдум о вступлении в ЕС, а также объявила о решении участвовать в президентских выборах, которые также должны пройти в конце 2024 года или в начале 2025 года.

Согласно опросам общественного мнения, Санду и ПДС теряют популярность в Молдавии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции, которые проходят с лета 2022 года. В этой ситуации президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В стране были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов. Вместе с тем на прошедших в ноябре всеобщих выборах в местные органы власти представители ПДС смогли заручиться поддержкой только трети от принявших участие в выборах избирателей.

Как отмечают наблюдатели, спасательным кругом для ПДС в этой ситуации стало решение Европейского совета открыть переговоры о вступлении в сообщество с Украиной и Молдавией. Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. Как заявила Санду, Молдавия будет готовиться завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2030 году.