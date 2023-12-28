В Эстонии заявили, что не могут выдавать мужчин мобилизационного возраста Украине

Для этого требуется отдельное соглашение между странами и как минимум решение на правительственном уровне, сообщил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс

ВИЛЬНЮС, 28 декабря. /ТАСС/. Эстония, согласно международному праву, не может выдать Украине мужчин мобилизационного возраста. Об этом сообщило гостелерадио ERR со ссылкой на главу МВД республики Лаури Ляэнеметса.

"Моя позиция сегодня такова: если бы Украина обратилась к Эстонии за помощью в мобилизации проживающих здесь украинских граждан, нам было бы довольно сложно от нее отказаться. По сути, это будет поворот спиной к Украине, - приводит радио слова главы ведомства - Однако следует сказать, что сегодня у нас нет такой возможности [выдачи мужчин мобилизационного возраста Украине] по международному праву, для этого требуется отдельное соглашение между странами и как минимум решение на правительственном уровне".

На прошлой неделе Лаури Ляэнеметс заявил, что Эстония готова по просьбе Киева заняться поиском на своей территории и высылкой на родину военнообязанных граждан Украины. В настоящее время в стране экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если он привлечен к уголовной ответственности.

В феврале газета Postimees опубликовала опрос, согласно которому свыше 60% жителей Эстонии высказались против предоставления временной защиты военнообязанным украинцам, которые прибыли в балтийскую республику как беженцы.