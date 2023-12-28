Премьер Пакистана запретил празднование Нового года в знак солидарности с Палестиной

Анваар-уль-Хак Какар подчеркнул, что с начала октября более 21 тыс. палестинцев, включая 9 тыс. детей, были убиты израильской армией, которая "перешла все границы насилия и несправедливости"

ИСЛАМАБАД, 28 декабря. /ТАСС/. Глава временного правительства Пакистана Анваар-уль-Хак Какар объявил о введении полного запрета на празднование в стране Нового года в знак солидарности с населением сектора Газа, ставшим жертвой ударов армии Израиля.

"Выражая серьезную обеспокоенность ситуацией в Палестине и в знак солидарности с нашими палестинскими братьями и сестрами, правительство строго запрещает проведение любых мероприятий в честь Нового года", - заявил Какар в обращении к нации.

Глава временного кабинета подчеркнул, что с начала октября более 21 тыс. палестинцев, включая 9 тыс. детей, были убиты израильской армией, которая "перешла все границы насилия и несправедливости". "Весь пакистанский народ и мусульманский мир переживают крайнюю боль из-за убийства невинных детей и геноцида безоружных палестинцев в Газе и на Западном берегу Иордана", - добавил Какар.

Пакистан заявлял о тяжелом положении палестинского народа на всех доступных глобальных форумах и будет продолжать делать это и в будущем, чтобы остановить кровопролитие в Газе. Исламская республика отправила в Палестину две партии гуманитарной помощи и сейчас готовит третью. Исламабад ведет переговоры с Иорданией и Египтом о предоставлении дальнейшей своевременной помощи Палестине и содействии эвакуации раненых из сектора Газа, сказал премьер-министр.