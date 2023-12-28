Специалисты из Южной Осетии пройдут в РФ подготовку по сборке беспилотников

Президент республики Алан Гаглоев заявил, что уже даны указания для подготовки соответствующего помещения для производства беспилотников в регионе

ЦХИНВАЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Югоосетинские специалисты проходят в РФ курсы по сборке беспилотных летательных аппаратов, производство которых планируют запустить в Южной Осетии. Как сообщил президент закавказской республики Алан Гаглоев на итоговой пресс-конференции в Цхинвале, уже даны указания для подготовки соответствующего помещения для производства беспилотников.

"В этом направлении уже проделала определенная работа. Мы наладили сотрудничество с российскими коллегами, и первая группа специалистов заканчивает курсы по обучению и сборке. По приезде в республику они смогут обучать работе с беспилотниками. Более того, на данный момент прорабатывается вопрос производства беспилотников на территории Южной Осетии. Есть программа, в нее привлечены в том числе внебюджетные средства. <…> В настоящее время дано указание подобрать соответствующее помещение, привести в соответствующий вид, создать необходимые условия для сборки и производства беспилотных летательных аппаратов", - сказал президент.

Он заметил, что югоосетинские военнослужащие уже сейчас смогли собрать из подручных средств беспилотник и продемонстрировать его возможности.