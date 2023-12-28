Армия Израиля открыла ответный огонь по Ливану после обстрелов севера страны

Военные сообщили, что "на севере Израиля прозвучали сирены, предупреждающие о вторжении вражеского летательного аппарата"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали обстрелы со стороны Ливана и открыли ответный огонь в направлении ливанской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Было зафиксировано несколько запусков [снарядов и ракет] из Ливана в направлении ряда мест на севере Израиля. О ранениях не сообщалось. ЦАХАЛ ответил огнем по районам, откуда велись обстрелы", - говорится в сообщении. "Кроме того, ночью и утром ЦАХАЛ нанес удары по нескольким районам Ливана", - добавили в пресс-службе.

Военные также проинформировали, что "на севере Израиля прозвучали сирены, предупреждающие о вторжении вражеского летательного аппарата". "Инцидент завершен, риск нарушения безопасности отсутствует", - продолжили в армейском ведомстве.