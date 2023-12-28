Румынские депутаты отклонили законопроекты об автономии национального меньшинства

Проекты нормативных актов предусматривали автономию так называемого Секуйского края

БУХАРЕСТ, 28 декабря. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Румынии большинством голосов отклонила три законопроекта об автономии так называемого Секуйского края, который выдвинули два депутата от Демократического союза венгров Румынии (ДСВР). Об этом сообщило агентство Agerpres.

Проекты нормативных актов предусматривали "автономию уездов Ковасна, Харгита и части уезда Муреш, их организацию как автономного региона с юридическим лицом в рамках румынского государства", отмечает агентство, а также определяли границы территории, которая должна была бы стать Секуйским краем.

Депутаты Социал-демократической партии, Национал-либеральной партии, "Союза за спасение Румынии", "Альянса за объединение румын" и независимые раскритиковали законопроекты, назвав их токсичными и антиконституционными, отмечает Аджерпрес, тогда как депутаты от ДСВР заявили, что территориальная автономия не противоречит Конституции Румынии и что во многих демократических странах Евросоюза функционируют различные формы культурной автономии национальных меньшинств.

Законопроекты будут также рассмотрены верхней палатой парламента - Сенатом.

Секуи, или секлеры - этнически близкое к венграм национальное меньшинство в Трансильвании. Проживающие в уездах Ковасне, Харгите и Муреше секуи в течение продолжительного времени требуют автономии в рамках румынского государства, однако румынские власти квалифицируют эти требования как сепаратистские тенденции. До 1918 года Трансильвания была составной частью Австро-Венгерской империи, сейчас там проживает примерно 1,3 млн венгров, или 6,5% населения страны.