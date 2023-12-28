Член делегации Киева признал, что РФ и Украина были близки к миру весной 2022 года

При этом Александр Чалый не пояснил, что именно помешало заключить мирное соглашение

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия и Украина были близки к мирному урегулированию конфликта после проведения переговоров в Стамбуле в марте 2022 года. Об этом сообщил бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины и член делегации Киева на переговорах с Москвой Александр Чалый.

"Мы обсуждали с российской делегацией фактически два месяца - март и апрель [2022 года] - возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. И мы, как вы помните, заключили так называемое стамбульское коммюнике. И мы были очень близки в середине - конце апреля к тому, чтобы завершить войну каким-либо мирным соглашением. По каким-то причинам оно было отложено", - сказал он на конференции Женевского центра политики безопасности, видео с которой было размещено на канале центра в YouTube 22 декабря. В украинских СМИ высказывание Чалого начало распространяться в четверг.

"Нам удалось найти реальный компромисс, [президент РФ Владимир] Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной", - отметил Чалый. При этом он не пояснил, что именно помешало заключить соглашение в 2022 году.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. По словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным. В ноябре руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и сказал, что "мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать".