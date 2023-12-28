В Херсоне произошли взрывы

Власти не объявляли воздушную тревогу в подконтрольных Украине районах Херсонской области

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном Украине Херсоне.

Об этом сообщил глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.

"В Днепровском районе Херсона слышны взрывы", - написал он в Telegram-канале.

Позже стало известно, что город частично остался без электроснабжения после взрывов.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, власти не объявляли воздушную тревогу в подконтрольных Украине районах Херсонской области.

В новость внесены изменения (19:51 мск) - добавляется информация об электроснабжении