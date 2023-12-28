Премьер Ливана заявил, что израильские провокации могут привести к региональной войне

Наджиб Микати сообщил, что урегулирование конфликта в секторе Газа должно начаться с прекращения огня, за которым "последует переход к переговорам о предоставлении палестинцам их законных прав"

БЕЙРУТ, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство Ливана призывает международное сообщество оказать максимальное давление на Израиль с тем, чтобы остановить его агрессивные действия в секторе Газа и на ливанском юге. Об этом заявил премьер-министр республики Наджиб Микати на встрече в Бейруте с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

"Продолжение израильских провокаций на юге Ливана может привести к росту напряженности и всеобъемлющей войне в регионе", - предупредил руководитель правительства.

Коснувшись конфликта в секторе Газа, Микати указал, что его урегулирование должно начаться с прекращения огня, за которым "последует переход к переговорам о предоставлении палестинцам их законных прав".

В свою очередь британский министр отметил, что "военная эскалация на Ближнем Востоке повышает уровень рисков и нестабильности в мире". Он приветствовал усилия ливанского правительства "по предотвращению масштабной конфронтации с Израилем".

По данным МВД республики, с 8 октября, когда началась военная эскалация на юге Ливана, в результате израильских атак погибли 32 мирных жителя и 128 бойцов вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах". Число перемещенных из южных районов лиц достигло 72 тысяч.