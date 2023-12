США ввели санкции против трех компаний и одного физлица за поддержку йеменских хуситов

Как следует из документа, ограничения введены за "посредничество в обеспечении Ираном финансовой поддержки хуситов, что позволяет им осуществлять атаки на международное судоходство и другие дестабилизирующие действия"

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. США ввели санкции в отношении трех компаний и одного физического лица, несущих, по мнению Вашингтона, ответственность за оказание помощи хуситам из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, ограничения введены за "посредничество в обеспечении Ираном финансовой поддержки хуситов, что позволяет им осуществлять атаки на международное судоходство и другие дестабилизирующие действия". Согласно перечню Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, санкции коснулись турецкой компании Al Aman Kargo Ithalat Ihracat Ve Nakliyat Limited Sirketi, а также йеменских Al Rawda Exchange and Money Transfers Company, Nabco Money Exchange and Remittance Co и якобы связанного с последней гражданина Йемена.

В Минфине утверждают, что упомянутые фирмы и физическое лицо способствовали "передаче хуситам миллионов долларов по указанию связанного с Корпусом стражей исламской революции (элитные части Вооруженных сил Ирана - прим. ТАСС) Саида аль-Джемаля, внесенного в санкционные списки США". По словам заместителя министра финансов по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайана Нельсона, "США вместе с союзниками и партнерами продолжат принимать меры в отношении ключевых сетей, способствующих дестабилизирующей активности хуситов, и их сторонников в Иране".

После обострения конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебский пролив до тех пор, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. В ответ власти США сообщили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.