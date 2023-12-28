Киев принудительно эвакуировал из подконтрольных ВСУ районов ДНР более 100 тыс. человек

Власти Украины осуществляют перемещение населения, мотивируя это вопросами безопасности

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Украинские власти с августа 2022 года принудительно эвакуировали из подконтрольных Киеву районов ДНР более 100 тыс. человек. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.

Отмечается, что обязательная эвакуация гражданского населения из подконтрольной Киеву части ДНР началась в августе 2022 года, в ее рамках "переместились более 100 тыс. граждан, среди которых 13,2 тыс. детей и более 4,8 тыс. маломобильных".

Власти Украины осуществляют перемещение населения, мотивируя это вопросами безопасности. В начале октября Минреинтеграции сообщило, что с апреля принудительно эвакуированы из Харьковской области, а также с контролируемых Киевом территорий ДНР и Запорожской области 856 детей, 79 из которых были вывезены из 17 населенных пунктов Купянского района Харьковской области. В конце ноября власти проинформировали о завершении эвакуации почти 300 детей из Купянского района.

23 октября руководство Украины объявило о принудительном вывозе детей из подконтрольных Киеву районов ДНР и Херсонской области. Изначально сообщалось, что эвакуация затронет 21 населенный пункт, позднее речь пошла о 23. 29 октября назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсона Александр Прокудин проинформировал о вывозе сотни детей с родителями из контролируемых Киевом районов Херсонской области. Кроме того, согласно данным украинских СМИ, почти 4 тыс. человек были эвакуированы из населенных пунктов Сумской области, расположенных вдоль границы с Россией.