Верховный суд Чада утвердил принятие на референдуме новой конституции

Согласно документу, Чад должен быть унитарным государством

ХАРАРЕ, 28 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Чада утвердил одобрение проекта новой конституции на недавнем референдуме. Согласно официальным данным, 85,9 % участников плебисцита высказались за новый документ и 14,1 % - против, на избирательные участки пришли 62,8% имевших право голоса граждан, сообщил портал tchadinfo.

Одновременно Верховный суд отклонил иск Федерации настоящей оппозиции Чада с требованием аннулировать итоги состоявшегося 16-17 декабря референдума как не отражающие, по его мнению, реальных настроений избирателей.

Как отмечают политические наблюдатели, утверждение итогов референдума открывает путь к провозглашению в Чаде V-й республики и проведению в 2024 году всеобщих выборов для возврата к гражданскому правлению. Это имеет особое значение для пятой по величине страны Африки, где со времени получения независимости в 1960 году главы государств приходили к власти, как правило, в результате военного переворота, а не выборов.

Согласно новой конституции, Чад должен быть унитарным государством. Она также восстанавливает пост премьер-министра, ответственного перед парламентом. Оппозиция недовольна, что на обсуждение не был вынесен альтернативный проект с предложением федеративной формы, и призывала население бойкотировать плебисцит. Тем не менее представители и нынешних властей, и оппозиции приняли активное участие в референдуме.