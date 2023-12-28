На Украине закрыли дело против двух бойцов "Беркута" из-за истечения сроков давности

Вадима Бетлия и Олега Козачишина обвиняли в препятствовании мирной акции и фальсификация рапорта, а также превышении должностных полномочий

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Суд на Украине закрыл дело по обвинению двух бойцов спецподразделения милиции "Беркут" в разгоне акции протеста на "майдане" в ноябре 2013 года из-за истечения сроков давности. Об этом сообщила украинская общественная организация "Адвокатская совещательная группа".

"13 декабря 2023 года. Днепровский суд закрыл дело экс-беркутовцев Вадима Бетлия и Олега Козачишина по поводу событий разгона "майдана" 30 ноября 2013 года. Истекли сроки давности для привлечения к ответственности", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Отмечается, что представитель потерпевшего подала апелляционную жалобу на это решение суда.

Бетлия и Козачишина обвиняли в препятствовании мирной акции и фальсификация рапорта, а также превышении должностных полномочий. Сроки давности по первым двум составам истекли еще в 2018 году, а по последнему - 30 ноября. "Суд закрыл рассмотрение дела по нереабилитирующим обстоятельствам", - добавили в организации.

В ноябре глава департамента офиса генпрокурора Украины, занимающегося расследованием уголовных дел о событиях в центре Киева в 2013-2014 годах, Алексей Донской сообщил, что до вынесения приговора в судах могут истечь сроки давности почти по 60 делам, связанным с событиями на киевском "майдане". По его словам, подобное не коснется лиц, скрывающихся от следствия, а также дел, за которые предусмотрены наказания в виде пожизненного лишения свободы. Всего в судах рассматривается 150 дел в отношении порядка 300 человек, из них 70 дел находятся на стадии досудебного следствия, уточнял Донской.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стало более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения милиции "Беркут".

Генпрокуратура Украины в связи с расстрелом 20 февраля 2014 года возбудила дела "о массовом убийстве мирных граждан" против Виктора Януковича и бойцов спецподразделения милиции "Беркут". Однако сам бывший президент и его адвокаты заявили, что это дело является политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления, что защита располагает целым рядом материалов, доказывающих причастность к организации расстрелов на "майдане" тех, кто пришел к власти в итоге госпереворота 2014 года. До настоящего времени "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым, в гибели людей обвиняются исключительно силовики. При этом, как отмечают украинские СМИ, по факту гибели сотрудников правоохранительных органов к ответственности так никто и не привлекался, в суд дела не передавались, доступ к материалам следствия ограничен.