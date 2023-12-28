ОАЭ запросили проведение заседания СБ ООН по ситуации на Западном берегу Иордана

По словам пресс-секретаря постоянного представительства ОАЭ при всемирной организации Шахада Матар, "насилие со стороны экстремистски настроенных поселенцев и сообщения об израильских рейдах подвергают риску политические перспективы Израиля и Палестины"

ООН, 28 декабря. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты запросили проведение 29 декабря экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила в соцсети X (ранее Twitter) пресс-секретарь постоянного представительства ОАЭ при всемирной организации Шахад Матар.

"ОАЭ запросили проведение завтра экстренного заседания СБ ООН в связи со стремительно усугубляющейся ситуацией на Западном берегу и ее влиянием на возможность двухгосударственного урегулирования [палестино-израильского конфликта]", - говорится в заявлении пресс-секретаря постпредства ОАЭ при ООН. По словам Матар, "насилие со стороны экстремистски настроенных поселенцев и сообщения об израильских рейдах подвергают риску политические перспективы Израиля и Палестины".

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль расследовать все случаи насилия израильских сил безопасности и поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Согласно опубликованному докладу возглавляемого Тюрком управления, с 7 октября по 27 декабря в этом регионе были убиты 300 палестинцев, включая 80 детей.