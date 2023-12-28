28 декабря, 18:59
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС утверждает, что с 7 октября уничтожило в Газе порядка 800 единиц техники Израиля

Представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" Абу Убайда подтвердил, что радикалы не согласятся ни на какие договоренности об обмене заложников до прекращения боевых действий в Газе

КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. Более 800 единиц техники, принадлежащей израильским силам, были уничтожены или серьезно повреждены в результате действий военизированных отрядов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа с начала эскалации в секторе. С таким утверждением выступил представитель боевого крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

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"С начала израильской агрессии В Газе [сторонниками ХАМАС] было уничтожено 825 единиц израильской техники", - сообщил Абу Убайда, слова которого привел телеканал Al Jazeera.

Представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" подтвердил, что радикалы не согласятся ни на какие договоренности об обмене заложников до прекращения боевых действий в Газе. "Нет никаких сделок по обмену [заложников], которые мы могли бы принять до прекращения [израильской] агрессии против палестинского народа", - указал Абу Убайда. 

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