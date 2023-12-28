Генсек ООН заявил, что 2024 год должен стать годом восстановления доверия и надежды

Антониу Гутерриш отметил, что человечество находится под давлением "увеличивающейся нищеты и голода"

ООН, 28 декабря. /ТАСС/. Новый, 2024 год должен стать годом восстановления доверия и возвращения надежды. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем видеообращении.

"2023 год стал годом огромных страданий, насилия и климатического хаоса. Человечество страдает. Наша планета в опасности, - сказал он. - Войн становится все больше и они все более жестокие. При этом доверие истощается. <...> Но взаимные обвинения и угрозы оружием ни к чему не приводят. 2024 год должен стать годом восстановления доверия и возвращения надежды. Мы должны сплотиться, чтобы преодолеть разногласия и найти общие решения".

Генеральный секретарь напомнил, что 2023 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Кроме того, человечество находится под давлением "увеличивающейся нищеты и голода", отметил он.

"Вместе мы должны выступить против дискриминации и ненависти, которые отравляют отношения между странами и сообществами. И мы должны гарантировать, что новые технологии, такие как искусственный интеллект, будут служить на благо [людей]", - добавил Гутерриш.

"Давайте сделаем так, чтобы 2024 год стал годом укрепления доверия и надежды в отношении всего, чего мы можем достичь вместе. Я желаю всем вам счастливого и мирного Нового года", - заключил генсек всемирной организации.