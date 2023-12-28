На Украине по требованию ЕС вернули уголовную ответственность за контрабанду товаров

По данным агентства РБК-Украина, принятие законопроекта о криминализации контрабанды было одним из условий ЕС для выделения Украине макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о криминализации товарной контрабанды, принятие которого было одним из условий Европейского Союза (ЕС) для передачи Киеву макрофинансовой помощи. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

По его данным, с 1 июля 2024 года устанавливается уголовная ответственность за контрабанду товаров стоимостью от 7,57 млн до 15,14 млн гривен (от $201,2 до $402,4 тыс.) в виде штрафа от 170 до 452 тыс. гривен (от $4,5 до $12 тыс.). За контрабанду товаров, стоимость которых превышает 15,14 млн гривен ($402,4 тыс.) назначается штраф в размере 850 тыс. гривен ($22,5 тыс.) или тюремное заключение сроком на 11 лет с конфискацией имущества.

Относительно контрабанды подакцизных материалов, за незаконную перевозку товаров стоимостью от 1,136 млн гривен до 2,271 млн гривен (от $30,1 до $60,3 тыс.) устанавливается ответственность в виде штрафа в размере 340 тыс. гривен ($9 тыс.) или ареста сроком на 6 лет. В случае, если стоимость товара превысит 2,271 млн гривен ($30,1 тыс.), устанавливается наказание в виде штрафа в размере 1,275 млн гривен ($33,8 тыс.) или тюремного заключения на срок до 12 лет, также с конфискацией имущества.

Издание отметило, что принятие законопроекта о криминализации контрабанды было одним из условий ЕС для выделения Украине макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд, которую Киев получил от Еврокомиссии 21 декабря.

В ноябре 2011 года Верховная рада Украины декриминализовала контрабанду товаров, путем принятия закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности". Начиная с 2012 года перевалка товаров через государственную границу вне таможенного контроля не считалась контрабандой и уголовным преступлением. Уголовному преследованию подлежала лишь контрабанда культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих и взрывчатых веществ, а также оружия, боеприпасов и радиоактивных материалов.