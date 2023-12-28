США направят в Косово 33 военнослужащих для участия в миссии НАТО

По данным издания Newsweek, их основными задачами будут эвакуация воздушными средствами, дозаправка и техническое обслуживании сил США, Сил безопасности Косова и коалиции, сложившейся между сторонами в течение более чем 10 лет

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. США направят в Косово 33 военнослужащих Национальной гвардии штата Айова для участия в миссии НАТО. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По данным источников издания, американские военнослужащие будут размещены в Косове на период продолжительностью девять месяцев. Их основные задачи будут заключаться в осуществлении эвакуации воздушными средствами, дозаправке и техническом обслуживании сил США, Сил безопасности Косова и коалиции, сложившейся между сторонами в течение более чем 10 лет, отмечает журнал.

Newsweek поясняет, что военные Нацгвардии Айовы в пятницу будут направлены на базу Форт-Кавасос в штате Техас, где они пройдут "предмобилизационную подготовку" перед отправкой в Косово. Сроки размещения американских военнослужащих в Косове издание не приводит.

В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс увеличил свой военный контингент в Косове на тысячу человек. В начале года контингент альянса в Косове составлял около 4,5 тыс. человек.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в 2008 году и в последнее время стремится вступить в международные организации. Против признания Косова выступают более половины из 193 стран ООН, в том числе Россия, Индия и Китай. До настоящего момента из 27 стран ЕС Косово не признали Греция, Испания, Кипр, Румыния, Словакия. Вместе с тем Брюссель оказывает интенсивное давление на Белград, подталкивая его к признанию суверенитета края, что снимет основания для его непризнания странами Евросоюза и откроет возможности для начала процесса его интеграции в ЕС отдельно от Сербии.