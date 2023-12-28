США считают, что темпы обогащения Ираном урана не объясняются гражданскими целями

Вашингтон и страны "евротройки" в своем заявлении осудили Тегеран за увеличение ежемесячного производства обогащенного до 60% урана

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. США и страны "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) считают, что наращивание Ираном темпов обогащения урана не может объясняться какими-либо целями в гражданской сфере. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

Как следует из документа, власти Великобритании, США, Франции и ФРГ считают, что содержащиеся в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) данные свидетельствуют о том, что Иран "утроит ежемесячное производство обогащенного до 60% урана". "Мы осуждаем эти действия, являющиеся частью не сбавляющей темпов ядерной программы Ирана", - говорится в совместном заявлении.

Авторы документа подчеркнули, что "производство Ираном высокообогащенного урана не имеет убедительных оснований в гражданской сфере". "Эти решения демонстрируют неготовность Ирана к деэскалации и представляют собой безответственное поведение в напряженном региональном контексте", - отмечается в совместном заявлении. По словам авторов, Тегеран должен "полностью сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы [агентство] имело возможность получить подтверждения того, что ядерная программа [Тегерана] носит исключительно мирный характер, а также переназначить инспекторов МАГАТЭ", которые лишились аккредитации ранее в 2023 году.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщило, что Иран нарастил темпы обогащения урана до 60%, с 3 до 9 кг в месяц. По данным МАГАТЭ, исламская республика начала наращивать темпы обогащения с конца ноября. Речь идет о двух ядерных объектах, которые располагаются в Натанзе и Фордо.

Согласно ноябрьскому докладу МАГАТЭ, с которым также ознакомилось агентство Reuters, исламская республика обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы при дальнейшем обогащении его хватило для создания трех атомных бомб. По классификации МАГАТЭ, для производства ядерного оружия уран нужно обогатить до 90%, а для атомной бомбы "теоретически достаточно" около 42 кг материала.