Мадуро поручил начать учения в ответ на прибытие британского корабля к берегам Гайаны

Президент Венесуэлы подчеркнул, что страна "не может оставаться со сложенными руками перед лицом угрозы"

КАРАКАС, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро решительно отверг прибытие корабля британских ВМС HMS Trent к берегам Гайаны, дал указание усилить оборону в восточной части Карибского моря и начать военные учения у Атлантического побережья Венесуэлы.

"Это угроза Соединенного Королевства в адрес благородного, мирного, но воинственного народа - народа Венесуэлы", - заявил Мадуро во время новогоднего приветствия боливарианских вооруженных сил, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Televisión. Венесуэла соблюдает достигнутое с Гайаной соглашение по урегулированию территориального спора, "но не может оставаться со сложенными руками перед лицом угрозы, откуда бы она ни исходила, и пропорционально ответит на нее", сказал Мадуро.

Президент дал указание "в ответ на провокацию Великобритании" против Венесуэлы "начать оборонительные действия вооруженных сил" и отдал приказ о начале военных учений у берегов Атлантического побережья страны. "Венесуэла имеет право на оборону, на спокойствие и мир. Мы не приемлем провокаций и угроз ни от кого и ни от чего. Венесуэла с твердостью и патриотизмом отвечает на угрозы и провокации", - подчеркнул Мадуро.

Вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителя британского Минобороны ранее сообщала, что Соединенное Королевство направит в Карибское море патрульный корабль Trent для дипломатической и военной поддержки Гайаны. В течение 135 лет Гайана оставалась британской колонией и до получения независимости в 1966 году называлась Британской Гвианой.

14 декабря по итогам переговоров в Кингстауне Венесуэла и Гайана приняли на себя обязательства отказаться от любого применения силы в урегулировании территориального конфликта, сохранить Латинскую Америку зоной мира и не допускать обострения ситуации в спорном регионе Гайана-Эссекибо.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается более 100 лет. Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.