Байден подтвердил гибель второго удерживаемого ХАМАС гражданина США

Президент Соединенных Штатов отметил, что Джудит Вайнштейн, предположительно, была убита 7 октября

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден подтвердил гибель гражданки США, которая, как считалось, удерживалась в заложниках боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.

Как отмечается в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома, американский лидер и его супруга "потрясены тем, что американка Джудит Вайнштейн, как считается, была убита ХАМАС 7 октября". "Я придерживаюсь обещания, данного мной семьям всех тех, кто до сих пор удерживается в заложниках: мы не остановим работу по возвращению их домой", - заявил американский президент.

На прошлой неделе Байден сообщил, что в результате атаки боевиков ХАМАС в начале октября погиб супруг Вайнштейн, гражданин США Гэд Хаггаи, который, как считалось, также находился в заложниках у ХАМАС. Тогда президент США выразил надежду на возвращение домой его супруги Джудит.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.