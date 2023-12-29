МАГАТЭ сообщило об успешных проверках по соблюдению ядерных гарантий на Украине

ВЕНА, 29 декабря. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что успешно проводило проверки использования ядерных материалов по назначению на АЭС на Украине в течение 2023 года.
"На Украине, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт, МАГАТЭ смогло лично проводить проверки по соблюдению гарантий, чтобы удостовериться в мирном использовании ядерных материалов", - говорится в пресс-релизе на сайте организации.
Агентство отметило, что в течение прошлого года "помогло предотвратить ядерную аварию на Украине". При этом оно не стало уточнять, о чем именно идет речь.