МАГАТЭ сообщило об успешных проверках по соблюдению ядерных гарантий на Украине

В течение года эксперты агентства лично контролировали ситуацию в этой сфере, несмотря на вооруженный конфликт, сообщили в пресс-службе организации

ВЕНА, 29 декабря. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что успешно проводило проверки использования ядерных материалов по назначению на АЭС на Украине в течение 2023 года.

"На Украине, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт, МАГАТЭ смогло лично проводить проверки по соблюдению гарантий, чтобы удостовериться в мирном использовании ядерных материалов", - говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Агентство отметило, что в течение прошлого года "помогло предотвратить ядерную аварию на Украине". При этом оно не стало уточнять, о чем именно идет речь.