В ФРГ допустили, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине без Венгрии

Представитель МИД Германии отметил, что в 2024 году Берлин планирует выделить Киеву €8 млрд

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Германии полагают, что Европейский союз (ЕС) сможет и дальше оказывать необходимую поддержку Украине даже в случае возражений со стороны Венгрии. Об этом на брифинге в Берлине сообщил представитель МИД ФРГ.

"Мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму €8 млрд. ЕС также продолжит оказывать поддержку Украине в любом случае", - сказал представитель МИД Германии, отвечая на вопрос об оказании помощи Киеву со стороны ЕС.

При этом он напомнил, что вопрос о выделении Украине €50 млрд обсуждался в декабре на саммите ЕС, однако тогда решить его положительно не удалось из-за позиции Венгрии. В начале 2024 года, по его словам, ФРГ продолжит активно продвигать выделение помощи Киеву в ЕС.

"Как я уже сказал: Евросоюз продолжит свою поддержку. ЕС-26, конечно, тоже сможет действовать", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства ФРГ. "Однако я не хочу сейчас рассуждать о том, как можно организовать такую поддержку. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе", - резюмировал он.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на поправки в бюджет объединения на 2024-2027 годы, которые предусматривают предоставление Украине в этот период €50 млрд. Венгрия предлагает искать внебюджетные источники для оказания содействия Украине или ограничиться решением этого вопроса на краткосрочную перспективу, например на один год, а затем проанализировать ситуацию и принять дальнейшее решение.