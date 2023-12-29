CNN: в результате удара Израиля по жилому дому в Газе погибли 12 детей

По сведениям телеканала, общее число жертв составило 21, десятки человек получили ранения

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. В результате удара израильских ВС по жилому дому в городе Рафах на юге сектора Газа погибли 12 детей и 4 женщины. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на врача.

По его данным, всего погиб 21 человек, десятки получили ранения.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил о гибели по меньшей мере 20 человек в Рафахе в результате израильского обстрела.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.