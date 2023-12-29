CNN: Трампа не допустят до праймериз республиканцев в штате Мэн

По данным телеканала, решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к Конституции США

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Бывшего президента США Дональда Трампа не допустят до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя избирательной комиссии штата.

Решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к конституции, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.