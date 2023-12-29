WP: США не смогут передать Киеву активы России без согласия стран Европы

Вашингтон сосредоточил свои дипломатические усилия на Группе семи и призывал эти страны определиться с дальнейшими действиями к концу февраля 2024 года, пишет обозреватель газеты Джош Рогин

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не сможет реализовать план по изъятию и использованию в интересах Киева замороженных на Западе активов РФ без согласия европейских стран, некоторые из них сейчас сомневаются в целесообразности такого шага. Об этом говорится в комментарии обозревателя газеты The Washington Post Джоша Рогина, опубликованном в четверг.

"Администрация [президента США Джо] Байдена, наконец, стала теплее относиться к идее использования замороженных активов России для оплаты восстановления Украины", - отмечается в материале. "За кулисами Белый дом ведет длительные внутриполитические дискуссии, проводит широкую дипломатическую работу и одновременно ведет консультации с Капитолийским холмом, приближаясь постепенно к тому, чтобы публично поддержать эту идею. Есть обоснованные опасения в Министерстве финансов США и Госдепартаменте относительно изъятия иностранных суверенных активов даже в текущих обстоятельствах", - добавил Рогин.

Обозреватель привел данные со ссылкой на должностных лиц, согласно которым "лишь примерно 2% этих средств хранятся в Соединенных Штатах". "Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. И есть сопротивление со стороны Европы, особенно в Берлине, относительно того, является ли обоснованным такой шаг, согласно международному праву, и подорвет ли он доверие к евро. Администрация Байдена сосредоточила свои дипломатические усилия на Группе семи и призывала эти страны определиться с дальнейшими действиями к концу февраля", - сообщил Рогин.

"Сотрудники администрации [США] заявили мне, что без европейской поддержки план не сработает. Это правда", - добавил обозреватель. По его версии, одобрение в США закона, предусматривающего передачу властями США Украине части активов РФ, продемонстрировало бы, что американские власти "совершенно серьезны" в этом вопросе, и, "возможно, побудило бы подчиниться остающихся в стороне союзников".

"Белый дом хочет сохранить возможность вернуть активы России, если [президент РФ Владимир] Путин сам решит предоставить компенсацию Украине. Хотя это и маловероятно, это подкрепило бы аргумент относительно того, что Запад не забирает деньги России, а использует их в качестве первого платежа в рамках будущих международных обязательств России перед Украиной", - утверждается в комментарии. По мнению автора, "без изъятия активов России Украина может лишиться возможности выживать в качестве функционирующего государства".

Активы РФ и одобрение помощи Киеву Конгрессом

Обозреватель отметил, что с инициативой о конфискации замороженных на Западе активов РФ в интересах Киева "первоначально выступили законодатели" США. "Это отчасти противоречивое и сложное предложение давно находилось в состоянии неопределенности с политической точки зрения, несмотря на его двухпартийную поддержку в Конгрессе", - полагает Рогин. По его оценке, сейчас в этом вопросе "возникла срочность". "Если Белый дом сможет действовать быстро, его полная поддержка инициативы может стать средством добиться одобрения республиканцами жизненно важной военной помощи Украине", - подчеркивается в комментарии.

Согласно приведенной в публикации оценке, республиканцы в Конгрессе были бы более склонны поддержать выделение дополнительных средств на помощь Украине в случае одобрения Вашингтоном изъятия замороженных активов РФ в интересах Киева. Рогин отметил, что в пользу такого шага ранее высказывался спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана).

Рогин сообщил со ссылкой на помощников законодателей США, что "на Капитолийском холме негласным крайним сроком одобрения помощи Украине является 19 января, к этому же дню Конгресс должен также принять новую инициативу о финансировании работы правительства". В материале говорится, что среди сторонников законопроекта о передаче властями США Украине части активов РФ "есть недовольство относительно возражений со стороны европейцев и того, что Белый дом, как кажется, тянет время".

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