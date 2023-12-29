Al Jazeera: около 20 человек погибли при ударе Израиля по лагерю Нусейрат в Газе

По информации WAFA, атаке подверглись несколько жилых домов, под развалинами которых могут находиться люди

ДУБАЙ, 29 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли и десятки пропали без вести в результате израильского удара по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Палестинское информационное агентство WAFA в свою очередь информирует, что атаке подверглись несколько жилых домов, под развалинами которых могут находиться люди.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жителей сектора Газа, погибших с 7 октября в результате ударов Израиля, превысило 21,3 тыс., более 55,6 тыс. человек пострадали.