Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Мэр города призвал оставаться в укрытиях

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в Киеве, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Взрывы в Киеве <...> Оставайтесь в укрытиях!" - написал он в Telegram-канале. Позднее Кличко сообщил о новых взрывах и отметил, что в городе "интенсивно работает противовоздушная оборона".

Также Кличко информировал, что в Подольском районе Киева горят складские помещения. "Все службы на месте", - отметил мэр, не приводя деталей.

Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале заявил о "третьей волне" взрывов в городе. В последний раз издание "Общественное. Новости" сообщало, что в Харькове прозвучало не менее восьми взрывов.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск), Одессе, Полтавской и Хмельницкой областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В новость были внесены изменения (9:10 мск) - добавлена информация о новых взрывах в Киеве и Харькове.