В Днепре и Запорожье прозвучали новые взрывы

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Взрывы вновь произошли в Днепре (ранее - Днепропетровск) и подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Ранее в Днепре произошло не менее четырех взрывов, теперь прогремела очередная серия. В подконтрольном Киеву городе Запорожье взрывы звучат во второй раз.

В настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Также поступали сообщения о взрывах в Харькове и Полтавской области. В Киеве, как заявил мэр Виталий Кличко, работает система противовоздушной обороны.