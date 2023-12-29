В Одессе дважды произошли взрывы

По информации издания "Думская", работает система ПВО

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в Одессе на юге Украины, сообщило местное издание "Думская".

До этого издание уже сообщало о взрывах и работе системы противовоздушной обороны в городе.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск), Киеве, Харькове, а также в Полтавской, Хмельницкой областях и в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В новость были внесены изменения (9:31 мск) - добавлена информация о новых взрывах.