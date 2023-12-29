В Буркина-Фасо учредили премию имени Путина за "борьбу за свободу народа"

Награда была учреждена ивуарийским писателем Сильвеном Такуэ

НАЙРОБИ, 29 декабря. /ТАСС/. Международная премия имени президента России Владимира Путина за "борьбу за освобождение народов Африки" учреждена в Буркина-Фасо. Как сообщает буркинийское издание Burkina24, посвященная этому церемония прошла 28 декабря в столице страны Уагадугу возле мемориала первому лидеру Буркина-Фасо Тома Санакаре.

Награда была учреждена ивуарийским писателем, членом общественной организации "Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке" Сильвеном Такуэ. На церемонии выступали популярные в стране артисты, в том числе русско-буркинийский рэпер Ruskof. Площадка была украшена растяжками с портретами Путина и Санкары, также на одежде артистов мелькали портреты Эрнесто Че Гевары, с которым часто сравнивают Санкару.

По словам председателя оргкомитета премии, панафриканиста Махамади Савадого, учреждение этой награды знаменует собой начало уникальной инициативы, направленной на признание и чествование усилий, прилагаемых отдельными людьми, организациями и целыми народами для сохранения и укрепления своего суверенитета. "Учредив эту награду, мы стремимся подчеркнуть решающую важность суверенитета в сложном и постоянно развивающемся мире", - заявил на церемонии Савадого, добавив, что суверенитет также является "выражением национальной идентичности, самоопределения и способности принимать независимые решения".

Эта награда, по его словам, является не просто символическим признанием, она является "катализатором, вдохновляющим других защищать и продвигать суверенитет позитивным и конструктивным образом". "Эта международная премия, которая будет рождена на земле наших предков, на земле Тома Санкары, является призывом к действию, напоминанием о важности сохранения наших ценностей, нашей культуры и нашей независимости в мире. Отсюда и выбор этого символического места, наиболее посещаемого в Буркина-Фасо патриотами и панафриканистами со всего мира, а именно мемориала Тома Санкары, для проведения сегодняшней презентации", - отметил он.

Организационный комитет также выразил свою благодарность и солидарность лидеру Бурина-Фасо капитану Ибрагиму Траоре, а также временному лидеру Мали полковнику Асими Гойте и президенту переходного периода Нигера генералу Абдурахману Тчиани.

В сентябре 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны под названием "Альянс государств Сахеля". В учредительном документе отмечалось, что "нарушение суверенитета или территориальной целостности одного или нескольких участников хартии будет расценено как агрессия против всех сторон и потребует их помощи в индивидуальном или коллективном плане вплоть до применения военной силы".