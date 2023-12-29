В Киеве прозвучали взрывы в районе военного завода "Артем"

По данным украинских СМИ, предприятие находится недалеко от станции метро "Лукьяновская", о повреждении которой сообщалось ранее

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Взрывы прозвучали в районе военного завода "Артем" в Киеве. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

"Очень похоже, что целью был военный завод, взрывы были слышны четко в том районе", - сказал собеседник.

Ранее очевидцы сообщали ТАСС о нескольких сериях взрывов и мощных столбах черного дыма в Киеве.

По данным украинских СМИ, завод "Артем" находится недалеко от станции "Лукьяновская" киевского метро, о повреждении которой ранее сообщил мэр города Виталий Кличко. Он производит "изделия авиационной техники".