В комиссии парламента Белоруссии сообщили о быстрых темпах присоединения Минска к ШОС

Оформление членства несет республике "неоспоримые преимущества как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения взаимодействия с крупнейшими государствами Евразии", отметил председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества идет очень быстрыми темпами. Об этом заявил председатель комиссии по международным делам Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания (парламента) республики Андрей Савиных.

"Членство Республики Беларусь в ШОС оформляется очень быстрыми темпами, поскольку несет нашей стране неоспоримые преимущества как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения взаимодействия с крупнейшими государствами Евразии", - сказал он журналистам перед рассмотрением депутатами законопроекта о присоединении страны к соглашению о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС.

Савиных отметил, что Минск считает ШОС "уникальным проектом создания и развития организации, которая не на словах, а на деле будет руководствоваться принципами международного права" и "разительно отличается от международных организаций, которые контролируют страны коллективного Запада". "Сегодня ШОС - шанс глобального человечества на создание справедливого и безопасного миропорядка для всех стран без исключения", - подчеркнул парламентарий.

Президент Александр Лукашенко в конце ноября подписал закон о ратификации меморандума об обязательствах Белоруссии в целях получения статуса государства - члена ШОС, который в том числе обязывает присоединиться к международным договорам и документам, принятым в рамках организации. Минск уже присоединился к Хартии ШОС, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и протоколам к ним, ряду других документов. До 15 января 2024 года республика должна присоединиться к международным договорам в рамках ШОС, указанным в приложении №1 к меморандуму, до 15 апреля 2024 года - к документам, указанным в приложении №2. После вступления в силу для Белоруссии всех упомянутых в меморандуме и приложениях к нему международных документов, часть из которых страна уже ратифицировала, Совет глав государств ШОС примет решение о предоставлении Минску статуса члена. Меморандум вступит в силу после истечения 30 дней с даты получения секретариатом ШОС последнего письменного уведомления о выполнении членами организации и Белоруссией соответствующих внутригосударственных процедур.

Участниками ШОС являются Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Процедура приема Белоруссии, которая с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации, была запущена в Самарканде в 2022 году. Ожидается, что процесс вступления завершится к очередному саммиту ШОС, который запланирован в Астане в 2024 году.