СМИ: в Иране казнили четверых членов связанной с Израилем диверсионной группы

По данным агентства ISNA, погибшие своими действиями пытались подорвать "безопасность страны под руководством офицеров израильской разведывательной службы "Моссад"

ДУБАЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении четырех из десяти членов связанной с Израилем диверсионной группы. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на заявление суда провинции Западный Азербайджан.

"Четверо членов диверсионной группы, связанной с сионистским режимом [имеется в виду Израиль], которые своими действиями [попытались подорвать] безопасность страны под руководством офицеров израильской разведывательной службы "Моссад", были повешены сегодня утром", - приводит агентство заявление суда.

24 октября главный судья иранской провинции Западный Азербайджан Насер Атабати заявил, что сотрудники разведслужбы Ирана задержали группу из 10 человек. По версии Тегерана, их главной задачей было выявлять тех сотрудников спецслужб и ВС Ирана, которые работают на израильском направлении. Утверждается, что они имели прямой контакт по видеосвязи с офицерами "Моссада".