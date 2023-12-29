В Белоруссии заявили о завершении необходимых для вступления в ШОС парламентских процедур

Замглавы МИД Евгений Шестаков отметил, что "участие Национального собрания может потребоваться в дальнейшем в случае необходимости внесения изменений в какие-либо правоустанавливающие международные договоры ШОС"

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Белоруссия завершила парламентские процедуры, необходимые для оформления вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Шестаков, представляя депутатам Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания (парламента) законопроект о присоединении республики к соглашению о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС.

"Ратификацией данного конкретного документа мы фактически завершаем этап выражения согласия Республики Беларусь на уровне белорусского парламента в отношении присоединения нашей страны к международным договорам ШОС, которые необходимы нам для вступления в качестве государства-члена. Мы на сегодняшний день не усматриваем каких-либо дополнительных законодательных мер со стороны Национального собрания для вступления в эту организацию", - сказал замглавы МИД.

Он отметил, что "участие Национального собрания может потребоваться в дальнейшем в случае необходимости внесения изменений в какие-либо правоустанавливающие международные договоры ШОС". "Так что можно сказать, что в 2023 году благодаря вам Республика Беларусь этот путь прошла до финального этапа законотворческой деятельности", - сказал замминистра депутатам.

"Ратифицирован [к настоящему времени] меморандум [об обязательствах Белоруссии в целях получения статуса государства - члена ШОС], выполнены внутригосударственные процедуры по присоединению к 29 международным документам, действующим в рамках ШОС, подготовлен проект постановления Совета министров о присоединении еще к 10 договорам и 1 межбанковскому соглашению", - проинформировал Шестаков.

Участниками ШОС являются Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Процедура приема Белоруссии, которая с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации, была запущена в Самарканде в 2022 году. Ожидается, что процесс вступления завершится к очередному саммиту ШОС, который запланирован в Астане в 2024 году.