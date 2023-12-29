Более 10 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в Германии

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил, что важным уроком этого конфликта стало новое его значение, в частности, использование дронов

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в Германии с начала специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

"Еще более важно, чтобы мы продолжали оказывать максимальную поддержку с точки зрения факторов, на которые мы можем повлиять в пользу Украины, а именно предоставления материалов, и чтобы мы увеличивали наши усилия по обучению. С тех пор, как мы начали обучение, только в Германии мы обучили более 10 тыс. украинских солдат", - сказал Фройдинг. "Мы начнем подготовку следующих двух пехотных батальонов здесь, в Германии, 4 января. Это должно и будет продолжаться", - заверил он.

Комментируя тот факт, что почти половина из 18 поставленных Киеву ФРГ танков Leopard-2 выведена из строя, Фройдинг отметил, что "было бы наивно полагать, что в нынешней ситуации Украина сможет ремонтировать танки по германским правилам эксплуатации и ремонта, что, естественно, приводит к большему износу, а это, в свою очередь, к более длительным простоям".

Что касается Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), генерал-майор подчеркнул, что важным уроком конфликта на Украине стало совершенно новое его значение, в частности, использование дронов. "Сейчас мы создали оперативную группу по дронам. Это должно позволить нам быстро внедрить в войска различные типы дронов и систем защиты от дронов, чтобы мы также могли начать обучение и эксперименты", - резюмировал он.

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС, в том числе Польше и Германии, была одобрена странами сообщества в октябре 2022 года. Речь идет о подготовке командного состава, обучении организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. Мандат миссии рассчитан на два года.