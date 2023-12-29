В ФРГ заявили о недооценке возможностей РФ при рассмотрении конфликта на Украине

Генерал-майор Кристиан Фройдинг предупредил, что Германии необходимо использовать "временное окно" в пять-восемь лет для обучения и перевооружения своих военных таким образом, чтобы они были способны к сдерживанию российского государства

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что некоторые возможности России изначально были недооценены при рассмотрении нынешнего конфликта на Украине.

"Сначала мы не видели стойкости русских в том виде, в каком мы судим о них сегодня. Мы также не думали, что им удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем: наращивание, расширение своего военно-промышленного комплекса, увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим", - сказал Фройдинг в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

"Возможно, мы не видели или не хотели видеть, что они способны продолжать получать помощь от союзников. Будь то Северная Корея, будь то Китай, даже государства Глобального Юга", - отметил он.

При этом генерал-майор утверждал, что "если эти государства поставляют только холодильное оборудование, то его затем можно будет использовать в военных целях".

"В то же время России по-прежнему удается набирать кадры. <...> И, конечно, мы видим эти огромные инвестиции в оружейную промышленность, которые также сопровождаются увеличением мощностей и расширением, особенно в производстве боеприпасов", - констатировал Фройдинг.

В то же время он предупредил, что Германии необходимо использовать "временное окно" в пять-восемь лет для того, чтобы обучить и вооружить своих военных таким образом, чтобы они были способны к сдерживанию России.

Говоря о контрнаступлении Вооруженных сил Украины, Фройдинг заявил, что ожидание того, что украинские военные в контрнаступлении как можно быстрее добьются максимально возможного военного успеха, преувеличено.

"Поэтому я считаю, что нам было бы разумно продолжать объективно смотреть на эту войну, на российские, а также на украинские возможности", - резюмировал генерал-майор.