БДИПЧ ОБСЕ направит более 300 наблюдателей на выборы президента в Азербайджане

Эксперты будут отслеживать весь электоральный процесс, оценивать его освещение в СМИ и социальных сетях, рассказал глава наблюдательной миссии Эоган Мерфи

БАКУ, 29 декабря. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направит на внеочередные президентские выборы в Азербайджане, назначенные на 7 февраля, 26 долгосрочных и 280 краткосрочных наблюдателей. Об этом сообщил на пресс-конференции глава наблюдательной миссии Эоган Мерфи.

"В Баку уже начал работать основной состав миссии из 11 международных экспертов. Долгосрочная миссия состоит из 26, краткосрочная - из 280 наблюдателей", - сказал Мерфи. Он уточнил, что долгосрочная миссия прибудет в страну 5 января и будет отслеживать предвыборный процесс на всей территории страны.

По словам Мерфи, наблюдатели БДИПЧ будут оценивать соответствие избирательного процесса национальному законодательству и международным стандартам в этой сфере, а также обязательствам Азербайджана перед ОБСЕ.

"В день выборов наши эксперты будут отслеживать весь процесс - от открытия избирательных участков до подсчета голосов и подведения итогов на избирательных участках во всех регионах республики", - отметил глава наблюдательной миссии. Кроме того, сказал он, одной из задач миссии является количественная и качественная оценка освещения избирательного процесса в СМИ и соцсетях.

Мерфи сообщил, что за две недели до дня голосования миссия опубликует промежуточный отчет. Еще один предварительный отчет будет опубликован на следующий день после выборов. Окончательный же отчет, где будут содержаться рекомендации для правительства и выборных администраций, миссия представит через несколько месяцев после окончания избирательного процесса.

Глава миссии уточнил, что возглавляемая им структура осуществляет мониторинг внеочередных президентских выборов в Азербайджане по приглашению правительства страны. "Это двенадцатые выборы в Азербайджане, которые будет отслеживать БДИПЧ ОБСЕ", - подчеркнул он.

Внеочередные выборы президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря подписал распоряжение о проведении в республике внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Следующие выборы должны были состояться в октябре 2025 года. О причинах переноса не сообщается.

В настоящее время ЦИК продолжает процесс приема документов претендентов на пост главы государства. На данный момент число претендентов составляет 15 человек. Кандидатуры 5 из них, в том числе действующего президента Ильхама Алиева, выдвинуты политическими партиями, 10 являются самовыдвиженцами.

Президент Азербайджана избирается на 7 лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние выборы главы государства состоялись в апреле 2018 года, победу на них одержал Алиев - за него проголосовали 86,22% избирателей при явке 74,5%.