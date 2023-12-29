Что известно о серии взрывов на Украине

Серия взрывов произошла в пятницу в Киеве и других городах Украины. Власти сообщили о повреждении нескольких объектов, отключении электроэнергии и перебоях в движении транспорта в некоторых регионах.

В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Первые сообщения

Воздушная тревога в Сумской и Харьковской областях была объявлена незадолго до 23:00 мск четверга. В течение часа она распространилась на Николаевскую, Одесскую и Черниговскую области.

Первые взрывы были зафиксированы после полуночи в Одессе и Черноморске, их слышали и в других населенных пунктах Одесской области, сообщило издание "Страна".

Около 01:00 мск воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Киевской и Кировоградской областях, а также в самом Киеве, после 02:00 мск - в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях, спустя еще час - в Ровненской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

После 04:00 мск тревогу распространили на Волынскую, Львовскую и Тернопольскую области на западе Украины.

В некоторых регионах после отмены предупреждения об угрозе с воздуха оно неоднократно объявлялось вновь. После 08:00 мск воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, она действовала более двух часов.

Киев

В Киеве взрывы зафиксировали после 08:00 мск, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. После 09:00 мск власти заявили о новой серии взрывов.

Как сообщили ТАСС очевидцы, столбы дыма поднимаются, в частности, в Соломенском и Шевченковском районах, взрывы звучали в районе военного завода "Артем".

Позднее власти сообщили о горящих складах в Подольском и Шевченковском районах. По их данным, площадь возгорания в первом случае достигла 3 тыс. кв. м.

По словам Кличко, в Киеве прекращала работу одна из центральных станций метро - "Лукьяновская". Позднее метрополитен возобновил работу в штатном режиме.

Львов и Харьков

Во Львове произошло несколько серий взрывов - о них сообщалось после 05:00 мск, около 05:30 мск, после 09:00 мск и 10:00 мск. Мэр города Андрей Садовой заявил о "возгорании на объекте критической инфраструктуры".

В Харькове первые два мощных взрыва произошли около 06:00 мск, сообщило агентство Укринформ. Харьковский мэр Игорь Терехов писал о новых сериях взрывов после 08:00 мск и после 09:00 мск.

Терехов сообщал о перебоях с электроснабжением транспорта и повреждении производственного предприятия.

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