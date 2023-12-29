WSJ: Израиль использует небольшие беспилотники для разведки подземных туннелей ХАМАС

По информации газеты, военные применяют небольшие беспилотники компании XTEND, офисы которой расположены в США и Израиле

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активно задействует маневренные беспилотники для исследования туннелей, предположительно используемых боевиками радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, израильские военнослужащие изначально испробовали различные методы исследования туннелей в секторе Газа: роботов, роботов-собак и живых собак. Однако они быстро пришли к выводу, что беспилотники - это самый дешевый и эффективный вариант разведки подземных лабиринтов.

Сейчас военные применяют небольшие беспилотники компании XTEND, офисы которой расположены в США и Израиле. Аппараты оснащены специальными камерами, которые в режиме онлайн создают цифровую трехмерную модель местности. Благодаря этой технологии они могут легче пролетать по помещениям и в туннелях под землей. Газета отмечает, что некоторые беспилотные летательные аппараты широко задействованы не только для разведки, но и для нанесения точечных ударов, поскольку могут нести небольшое количество взрывчатки.

Как ранее сообщила газета Politico, ЦАХАЛ все больше полагается на недорогие беспилотники американского производства для поиска заложников в Газе.