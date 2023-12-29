Залужный сообщил о взрывах на объектах военной и критической инфраструктуры Украины

Главком ВСУ не привел подробностей произошедшего

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли минувшей ночью на объектах критической инфраструктуры Украины, а также на промышленных и военных объектах. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он написал в Telegram-канале, что они были зафиксированы на "объектах критической инфраструктуры, промышленных и военных объектах". При этом главком не привел подробностей.

Ночью и утром на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск), Киеве, Львове, Одессе, Харькове, подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Хмельницкой области и Тернопольской областях.