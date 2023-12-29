В ВСУ заявили, что давно не видели такого количества воздушных целей

По словам представителя командования Воздушных сил Юрия Игната, мониторы отображали цели практически на всем воздушном пространстве, "во всех областях и на всех направлениях"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Воздушные силы Украины давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при при масштабной воздушной тревоге в пятницу.

"Столько красного на наших мониторах, красное - это вражеские цели, очень давно не было видно", - сказал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада".

По его словам, мониторы отображали цели практически на всем воздушном пространстве, "во всех областях и на всех направлениях". Пресс-служба Воздушных сил также назвала серию взрывов в пятницу самой массированной.

Ночью и утром на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск), Киеве, Львове, Одессе, Харькове, подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Хмельницкой, Полтавской, Сумской и Тернопольской областях. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что взрывы произошли на объектах критической инфраструктуры Украины, а также на промышленных и военных объектах.