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Палестино-израильский конфликт

В БАПОР сообщили о попадании под израильский обстрел гуманитарной колонны в Газе

Директор по делам агентства Томас Уайт заявил, что никто не пострадал

БЕЙРУТ, 29 декабря. /ТАСС/. Колонна машин, доставляющих гуманитарную помощь, попала под израильский обстрел в секторе Газа. Об этом сообщил директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в палестинском анклаве Томас Уайт.

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"Израильские военные обстреляли гуманитарную колонну, возвращавшуюся из северной части Газы по маршруту, обозначенному израильской армией. Руководитель колонны и его команда не пострадали, однако одно транспортное средство получило повреждения", - написал Уайт в X (ранее Twitter). "Работники гуманитарных организаций никогда не должны становиться мишенью", - добавил он. 

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