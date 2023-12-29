В Раде считают, что новый пакет помощи от США не поможет ВСУ переломить ситуацию

По словам зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егора Чернева, это лишь позволит украинским войскам "продержаться чуть дольше"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новый пакет военной помощи от Вашингтона, о котором недавно объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, не в состоянии переломить ситуацию в зоне боевых действий, а лишь позволит украинским войскам "продержаться чуть дольше". Такое мнение выразил зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев.

"Этот пакет нацелен на то, чтобы дать нам продержаться чуть дольше, и не может изменить ситуацию на поле боя в нашу пользу и даже помочь нам более эффективно действовать", - сказал он газете The Washington Post.

По словам депутата, столь небольшой объем помощи свидетельствует о проблемах в вопросе поддержки Украины в США. Он выразил надежду, что это временное явление. Чернев добавил, что Киеву придется сложно, если Конгресс не согласует выделение средств Украине, назвав продолжение помощи от США остается "единственным фактором", от которого зависит развитие событий.

27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине последнего в этом году пакета военной помощи на $250 млн. По его словам, в него войдут вооружение и оборудование со складов Пентагона, в частности боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, "компоненты систем ПВО", артиллерийские снаряды. По данным Госдепартамента, после начала Россией специальной военной операции на Украине Вашингтон предоставил военную помощь Киеву примерно на $44,3 млрд.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

С момента начала Россией специальной военной операции западные страны многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы, американские истребители и дальнобойные ракеты. Тем не менее в последнее время в западных СМИ все чаще стали появляться "утечки" и аналитические статьи об усталости западных партнеров от ситуации вокруг Украины и грядущих сокращениях объемов выделяемой Киеву помощи.