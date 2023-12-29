Суд на Украине разрешил досудебное спецрасследование против вице-спикера Госдумы Бабакова

В базе данных МВД Украины 22 декабря опубликовали сведения об объявлении вице-спикера в розыск

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении вице-спикера Госдумы Александра Бабакова. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в Telegram-канале.

28 июля ГБР сообщило о заочном предъявлении Бабакову обвинения в "оправдании действий РФ". В ноябре 2022 года ГБР предъявило Бабакову обвинение в связи с голосованием за несколько федеральных законов о включении Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 22 декабря в базе данных МВД Украины были опубликованы сведения об объявлении вице-спикера Госдумы в розыск.

Согласно украинскому законодательству, специальное досудебное расследование позволяет проводить судебное разбирательство в отсутствие обвиняемых. Основанием для специального досудебного расследования служат объявление в международный розыск или "безосновательное уклонение" подозреваемого от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда, включая пребывание в России или на неподконтрольных Киеву территориях.