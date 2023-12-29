Медведчук заявил, что Зеленский убивает население Украины под лозунгом возрождения нации

Политик отметил, что клика украинского президента вообще не рассчитывала на ресурсы страны в военном конфликте, чего никогда не скрывала

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский уничтожает население собственной страны под лозунгом возрождения нации, новый законопроект о мобилизации станет очередным этапом этого процесса. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Украинцам давно пора проснуться от дурмана, которым Зеленский окутал страну, понять, что сегодня их не только грабят, но и убивают, уничтожают под лозунгами возрождения нации. Нынешний режим создал преступную схему убийства, и чем больше их убьет, тем больше заработает денег. Ведь на простых людей они смотрят не иначе как на бесплатное удобрение к земле, которую они уже продали", - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру". По оценке лидера движения, "украинское общество колотит от законопроекта, поданного кабмином в Раду по поводу мобилизации", но "проблема [заключается] <...> в том, есть ли материальные и человеческие ресурсы продолжать военные действия".

"Клика Зеленского вообще не рассчитывала на украинские ресурсы в военном конфликте, чего никогда не скрывала. Она рассчитывала бесконечно черпать иностранные ресурсы и таким образом побеждать Россию. С точки зрения здравого смысла это кажется бредом, но именно это Запад Украине и обещал. Более того, финансирование Украины давно превысило цифру $200 млрд, что само по себе невиданный прецедент в истории. Все это создало следующую военно-экономическую схему: Запад дает деньги и вооружение, а Украина - солдат, и таким образом они собираются сокрушить Россию. Именно на эту сделку пошел Зеленский, когда отказался от мирных переговоров. То есть он заведомо продал украинских граждан на пушечное мясо, чтобы поиметь выгоды от войны с Россией", - подчеркнул политик.

По его словам, поражение Украины наступило "не тогда, когда наступление не удалось, а когда Зеленский понадеялся на западную помощь и продал украинских граждан в кровавую схему обогащения на войне". "Но вопрос только в том, стали ли простые украинцы богаче от этих схем? Перепало ли им что-то от тех сотен миллиардов долларов, которые оборачиваются в этой международной афере? И если ничего не перепало, кроме потерь и страданий, то стоит ли верить, что когда-то перепадет?" - заключил Медведчук.

Трудности с мобилизацией на Украине

Власти Украины столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с набором в армию. 25 декабря в Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации. Среди основных предлагаемых нововведений - ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования банковских счетов, снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет и возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинцам, которые не явятся в военкоматы по повестке, запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом. Кроме того, им ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, откажут в выдаче кредитов и приостановят выплату льгот и пособий.

Мобилизация на Украине уже привела к многочисленным скандалам. СМИ регулярно публикуют истории о том, как военкомы применяют силу при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил сотрудники военкоматов активно ловят мужчин в общественных местах.